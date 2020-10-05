«الانفصالية» = رهاب الإسلام من قبل الدولة - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/10/05 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا في خضم الأزمة الصحية ومع استمرار الأزمة الاجتماعية وتفاقمها ، ومع إلغاء أكثر من 800 ألف وظيفة بالفعل ومخاطر إلغاء ضد مئات الآلاف غيرهم ، قرر ماكرون وحكومته وضع "مكافحة الانفصالية" على جدول الأعمال (وعلى الصفحة الأولى لوسائل الإعلام) .لم يستغرق سقوط الأقنعة سوى بضع دقائق من الكلام: فبالنسبة لماكرون ، "الانفصالية" = "الإسلاموية".



تبع ذلك خطاب طويل قام خلاله الرئيس ، أثناء إدعائه برفض الانجرا ......





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