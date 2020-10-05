شركة الاستكشافات النفطية تعلن استكشاف حقول غازية بمحافظة الأنبار

2020/10/05 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن خبراء نفطيون، استكشاف حقول غازية جديدة في محافظة الانبار مما يجسد دعما وتعزيزا للاقتصاد الوطني، مطالبين القيادات الأمنية بتوفير البيئة الأمنة للبدء بأعمال التنقيب.

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