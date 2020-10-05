الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق: الشفاء يسجل انتصاراً جديداً على الإصابات

2020/10/05 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 2020.

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