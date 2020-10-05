2020/10/05 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته الحالية الى محافظة ذي قار، عدداً من المحاضرين العاملين في مديرية تربية ذي قار، و المعهد التقني، من بين متظاهري المحافظة.واستمع الكاظمي الى طروحات الشباب الذين نقلوا مطالب مجاميعهم وزملائهم.وأكد الكاظمي ، تصميم الحكومة على إيجاد حلول دائمية، بما يؤمّن أوضاع الشباب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يلتقي عدداً من المحاضرين من بين متظاهري ذي قار المركز الخبري الوطني.

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