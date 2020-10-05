وزارة الصحة تسجل 4676 حالة شفاء من كورونا هذا اليوم

2020/10/05 | 15:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث سجلت اعداد شفاء أكثر من الاصابات.

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