توقعات صادمة للجنة الصحة النيابية: 10 آلاف إصابة بكورونا يومياً في الأسابيع المقبلة

2020/10/05 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن توقعات صادمة بشأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح انه يتوقع ان ترتفع الإصابات بالفيروس خلال الشهرين الحالي والمقبل الى عشرة آلاف إصابة يوميا، في ظل التهاون الكبير وعدم الالتزام بتعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي، إضافة الى قدوم فصل الشتاء بالتزامن مع الموجة الثانية من الوباء والتي تنذر بخطر كبير على حد تعبيره.

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