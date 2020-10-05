الإنقلاب العسكري القادم..الحلقة الثانية..

2020/10/05 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / باقر الزبيدي…

سقوط الموصل بيد (د ا ع ش) عام 2014 بدأ بدخول ما سُمي حينها (بثوار العشائر) وجيش الطريقة النقشبندية إلى المدينة وأغلبهم من ضباط البعث والذين سلموا المدينة فيما بعد الى التنظيم الذي إنقلب عليهم في ظل غياب الحكومة والقيادة العسكرية وإنغماسها في الفساد.

بعض القوى تسعى لاحياء(تحالف البعث و د ا ع ش) من أجل تكوين نواة الإنقلاب العسكري وسط إنشغال الحكومة العراقية بأزمة كورونا والأزمة الإقتصادية الخانقة ومعضلة الإنتخابات مع تراجع لدور الأحزاب السياسية وتأثيرها في صنع القرار.

الخطة التي وضعها ضباط بعثيون في دولة أوربية تستند الى إيصال البلاد إلى حافة الإنفجار والوصول الى السلطة في غفلة من الزمن، كما حدث في الإنقلابات البعثية الدموية السابقة، مستندين إلى غضب الشارع من الفساد المستشري وضياع الدولة وتداخل الصلاحيات، والذي تسبب لغاية اللحظة في إحياء بؤر الإرهاب في مناطق عديدة.

الحدث الذي سوف يكون بداية الإنقلاب تم رسم معالمه بدقة، وما نشهده اليوم من أزمة إقتصادية هو جس النبض لما سيحصل وما خطط له، مثال على ذلك : الإنقلاب العسكري في مصر بقيادة السيسي والذي سبقه هيجان شعبي وترويج إعلامي ودعم إقليمي دولي ساهم في تحريك الشارع وحدوث الإنقلاب!!

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