2020/10/05 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 دقيقة

الكاظمي: الحكومة عازمة على عمل مجلس الخدمة الاتحادي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية

منذ 47 دقيقة

مجلس الوزراء يوجه بالاسراع في انجاز المدينة الصناعية ومصفى ذي قار

منذ ساعتين

الكاظمي: شهداء تشرين هم فخر للعراق

منذ 3 ساعات

الكاظمي يجري جولة في عدد من مناطق ذي قار

منذ 3 ساعات

الكاظمي: عازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح الناصرية واهلها

منذ 4 ساعات

صالح يؤكد أهمية ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد

منذ 5 ساعات

مجلس الوزراء يعقد جلسته في الناصرية

منذ 7 ساعات

الكاظمي يصل ذي قار

منذ 17 ساعة

الكاظمي يوجه بالتنسيق مع الصحة بشأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا

منذ 19 ساعة

وزير المالية يؤكد على ضرورة رفد الموازنة العامة بثمانية تريليونات دينار من الضرائب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).