الرئيس الأرميني: تركيا أرسلت آلاف المرتزقة لدعم أذربيجان

2020/10/05 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الرئيس الأرميني، آرمين سركسيان، اليوم الاثنين، إن تركيا أرسلت آلاف من المرتزقة لدعم أذربيجان في الحرب مع أرمينيا.وأضاف سركسيان في تصريحات صحفية: “التدخل التركي يجعل الأمور معقدة أكثر في إقليم ناغورني قره باغ”.وتابع: “الحل العسكري ليس مطروحا في إقليم ناغورني قره باغ، وأذربيجان هي من بدأت النزاع”.يشار إلى أن […]

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