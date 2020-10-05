تدمير عجلتين لداعش ومقتل من فيهما بقصف جوي غربي الانبار

2020/10/05 | 15:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

أفاد مصدر أمني في مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، بتدمير عجلتين لخلايا داعش بقصف جوي غرب الانبار.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية وقسم استخبارات قيادة عمليات الانبار بالتنسيق مع قوة محمولة جوا نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق عمق صحراء جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار”، مشيرا الى أن “العملية أسفرت عن تدمير عجلتين لخلايا عصابات داعش الاجرامية ومقتل من فيهما”.

وأضاف، أن “القوات الامنية تمكنت ايضا من تدمير وكر لإرهابي داعش”، مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير العجلتين ومقتل من فيهما دون وقوع اي اصابات”.



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