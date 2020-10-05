الكاظمي يدعو من ذي قار الأجهزة الأمنية الى التعامل المهني مع المتظاهرين

2020/10/05 | 15:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الأجهزة الأمنية الى التعامل المهني مع المتظاهرين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الكاظمي عقد، اليوم، اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أنه "عمل ومنذ تسنم مهامه رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وإعادة هيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق".وشدد، خلال الاجتماع، على "رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارت الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية"، داعيا الى "ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز الأمن في عموم أنحاء المحافظة".

وطالب الكاظمي، الأجهزة الأمنية بـ " التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادىء حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وفي الوقت نفسه شدد على رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن".

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