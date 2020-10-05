الكاظمي يجتمع بالقيادات العسكرية في محافظة ذي قار

2020/10/05 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية.



وذكر بيان لرئاسة الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الأول 2020)، أن "الكاظمي أكد أنه عمل ومنذ تسنم مهامه رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وإعادة هيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وشدد الكاظمي وفقا للبيان، "على رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارت الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية، داعيا الى ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز الأمن في عموم أنحاء المحافظة".

وأضاف، "كما دعا رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية الى التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادىء حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وفي الوقت نفسه شدد على رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن".

والتقى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، خلال زيارته الحالية الى محافظة ذي قار، عدداً من المحاضرين العاملين في مديرية تربية ذي قار، و المعهد التقني، من بين متظاهري المحافظة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه (5 تشرين الاول 2020) أن الكاظمي، "استمع الى طروحات الشباب الذين نقلوا مطالب مجاميعهم وزملائهم، حيث أكد السيد الكاظمي، تصميم الحكومة على إيجاد حلول دائمية، بما يؤمّن أوضاع الشباب وحصولهم على فرص عمل عادلة".

وأضاف أنه "بيّن السيّد رئيس مجلس الوزراء أن عمل مجلس الخدمة الاتحادي هو الذي يعوّل عليه لأجل حل مشاكل التعيين في القطاع العام، كما أكد سيادته عزم الحكومة على تفعيل عمل هذا المجلس وإرساء دوره في توفير فرص العمل بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المستحقين، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والحزبية وبعيداً عن كل ما أدى الى سوء الإدارة وغمط الحقوق، وهذا هو أحد أهم أهداف خطة عمل الحكومة".

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية الى المحافظة".

وأضاف، أنه "استمع الكاظمي الى المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، حيث قدّم شيوخ العشائر مطالب أهالي المحافظة، فيما يتعلق بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار".

وأشار إلى أن "الكاظمي رحب بجمع العشائر، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسّد التواصل الكبير ما بين الحكومة وأبنائها من أجل العمل المشترك وإسناد الدولة في التغلب على الكثير من المشاكل، وأكد أنه يراهن على حكمة عشائرنا الأصيلة في المحافظة، من أجل التعاون معا لخدمة أبنائها".

وأكد أن "محافظة ذي قار تتمتع بعمقها التأريخي والحضاري، وهي قدّمت التضحيات، وتستحق منا الكثير، وسنعمل بكل الجهود من أجل أن تستعيد عافيتها".

وكشف الكاظمي "وجود مئتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وسنقوم بمعالجتها قدر المستطاع، وقرر سيادته إنشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة".

من جانبهم عبّر شيوخ العشائر بحسب البيان، "عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الذي أوفى بوعده لهم في زيارة المحافظة، والوقوف على واقعها وتفقد أحوال أبنائها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن محافظة ذي قار تستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء، أكد أن وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها".

وتابع الكاظمي وفقا للبيان، أن "الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل".

واضاف، "على الوزراء أن يبذلوا المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار"، مضيفا، أن "الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها".

وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم، استثناء محافظة ذي قار من جميع الإجراءات للاسراع بتمويل مشاريع المحافظة.

وقال مراسلنا، (5 تشرين الأول 2020)، إن مجلس الوزراء وخلال جلسته التي عقدها في محافظة ذي قار، قرر إعفاء المحافظة من الاجراءات المتبعة في تمويل مشاريع المحافظة، وذلك للاسراع في إنجازها".

وتابع، أن عددا من شيوخ عشائر محافظة ذي قار وصلوا إلى مبنى الكلية العسكرية الرابعة للقاء برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعقد مجلس الوزراء جلسته في مبنى الكلية العسكرية الرابعة بقاعدة الامام علي الجوية في محافظة ذي قار بحضور جميع الوزراء عدا وزيري الدفاع والمالية لايفادهم خارج العراق.

وحضر الجلسة عدد من القيادات الأمنية، ومحافظ ذي قار ناظم الوائلي ونائبه الأول حازم الكناني.

وفي وقت لاحق، اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل صباح اليوم الإثنين الى محافظة ذي قار، في زيارة تفقدية يطلع خلالها على الواقع الخدمي والأمني فيها، ومعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، وعقد جلسة لمجلس الوزراء".

وتابع، "وأجرى الكاظمي، زيارة الى جسر الزيتون ( الشهداء)، وقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء تظاهرات تشرين، والتقى بجمع من المواطنين، واستمع الى مشاكلهم ووعد بمتابعتها".

وعقب وصوله إلى محافظة ذي قار، التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدداً من ذوي ضحايا مجزرة جسر الزيتون، في محافظة ذي قار، وذلك على الجسر الذي شهد الواقعة، خلال الاحتجاجات الشعبية.

واظهر مقطع مصور حصل عليه "ناس"، (5 تشرين الأول 2020)، وصول الكاظمي لجسر الزيتون في ذي قار، ولقائه بعدد من ذوي ضحايا "مجزرة" جسر الزيتون والاستماع لهم برفقة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة ذي قار، والتقى فور وصوله بعدد من القيادات السياسية والأمنية في المحافظة.

وقال مراسل "ناس"، (5 تشرين الأول 2020) إن "الكاظمي عقد جلسة لمجلس الوزراء في مبنى الكلية العسكرية في قاعدة الامام علي، وحضر الاجتماع محافظ ذي قار ونائبة وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة ذي قار".

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