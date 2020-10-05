رئيس الجمهورية يستقبل بلاسخارت ويؤكد ضرورة توفير أقصى درجات النزاهة في الانتخابات المقبلة

2020/10/05 | 15:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 5 تشرين الأول 2020، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في … Readmore

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