وتستمر الدعاية في سلسلة من التغريدات.. ترامب : صوتوا مقابل تخفيض ضريبي وأفضل رعاية صحية

2020/10/05 | 15:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمريكيين، اليوم الاثنين، على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر سلسلة من التغريدات. وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من أجل أسواق مرتفعة وجيش في أقوى حالاته ..صوتوا في الانتخابات” وأضاف: “من أجل القانون والنظام والحرية الدينية..صوتوا” وتابع في تغريدة منفصلة: “من […]

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