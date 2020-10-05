عاجل | وزارة الصحة تسجل وفاة 65 شخصا وإصابة 3808 آخرين بفيروس كورونا

2020/10/05 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة تسجل وفاة 65 شخصا وإصابة 3808 اخرين بفيروس كورونا .

– الموقف الوبائي لحالات الشفاء من فيروس كورونا يتجاوز الإصابات بواقع 4676 حالة لهذا اليوم.

– العدد الكلي لإصابات كورونا في العراق يصل 382 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس .

– الصحة: العدد الكلي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 9464 حالة.

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