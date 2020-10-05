امريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب

2020/10/05 | 15:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة المانحة لجائزة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬نوبل اليوم الاثنين، فوز عالمين أمريكيين وعالم بريطاني بجائزة نوبل للطب لعام 2020 لجهودهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) الذي يصيب الكبد بالتليف والسرطان.

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان بشأن منح الجائزة وقدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، إن اكتشافات العلماء، هارفي ألتر وتشارلز رايس وبريتون مايكل هوتون أتاحت فرصة للقضاء التام على هذا الفيروس حاليا.

وأضافت، ”قبل عملهم، كان اكتشاف فيروسات التهاب الكبد إيه وبي خطوات حاسمة".

وقالت، ”ألقى اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الضوء على سبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن وجعل من الممكن إجراء فحوص دم وتطوير أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين“.

وخيمت جائحة فيروس كورونا على جوائز نوبل برغم أنها ستمضي قدما كما هو مقرر.

وألغت مؤسسة نوبل الحفل التقليدي لمنح الجوائز في ديسمبر كانون الأول وستقدمها بدلا من ذلك في مراسم تلفزيونية بدلا من البث الحي في ستوكهولم.

وستتم دعوة الفائزين بالجوائز للعام الحالي للاحتفال إلى جانب الفائزين في عام 2021، بافتراض انحسار الجائحة بحلول ذلك.

وجائزة الطب هي أولى الجوائز التي تمنح هذا العام.



والجوائز التي تمنح في مجالات العلوم والأدب والسلام تأسست بناء على وصية رجل الأعمال السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل، وتُمنح منذ عام 1901.

PUKmedia وكالات‌

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