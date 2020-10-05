2020/10/05 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.محمد فلحي…

(الشارع الالكتروني) مصطلح جديد يفترض أن يضاف إلى قاموس السياسة والإعلام فقد بات نبض المجتمع يقاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) و(تويتر) و(يوتيوب) وغيرها من المواقع الإلكترونية،وهذا ما جعل تغريدات(الشارع الإلكتروني) وأصواته وصوره لا تقل ضجيجاً عن زحام الشارع الحقيقي،بل قد تتقدم عليه وتسبقه وتمهد لحركته وتعمل على توجيهه وتحشيده وتحريضه وتغطيته، وهو ما شهدناه منذ نحو عام عند اندلاع الاحتجاجات الشبابية وما رافقها وما تلاها من أحداث ساخنة وتداعيات خطيرة.

رصد منشورات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية،والتفاعل مع ظواهرها والاستجابة السريعة لمعالجتها يعد اليوم من متطلبات النجاح الإداري، فهناك حالة من الطوفان الجماهيري في استخدام مواقع التواصل الإلكترونية، وقد أدت الظروف السياسية والاقتصادية والوبائية إلى زيادة عدد المستخدمين الإلكترونيين،وراحت نشاطاتهم ومواقفهم وشكاواهم تعكس صورة الوطن وتعبر عن معاناة الناس، في ظل ظاهرة إعلامية،غير مسبوقة، مفتوحة أمام الجميع، بدون استثناء،وأن الرقيب فيها ضمير الكاتب نفسه، فقد أصبحت تدوينات الناس أكثر تأثيراً في مخاطبة الحاكم وإيصال أصوات المظلومين،وباتت تلك الكتابات، التي تفتقد أحياناً لحرفية الفن الصحفي،وتفتقر للسلامة اللغوية والصياغة السليمة، أسرع وصولاً إلى الحق والحقيقة، من الكثير من المؤسسات التقليدية الحكومية والأهلية الضخمة،التي ضاع خطابها الرتيب وسط طبول السياسة، وضجيج القدح والمدح، في حفلات التسقيط والتضليل المستمر!

لعل ما يلفت النظر،في تلك الكتابات الإلكترونية الشعبية أن الكثير منها يدور حول قضايا مهمة وعاجلة، لم يجد أصحابها وسيلة لعرضها على بعض المسئولين سوى اللجوء إلى المواقع الإكترونية،وبالأخص الفيس بوك، من أجل الوصول إلى أنظار أولئك المسئولين المغلقة أبوابهم في أغلب الاحيان!

الاتصال هو عصب النظام السياسي، فإذا كان نشر قضايا الناس في وسائل الإعلام الجديدة،وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، قد أصبح ظاهرة اتصالية مسيطرة،،فإن مدى الاستجابة من قبل المسؤولين وكيفية تعاملهم مع القضايا الشخصية والعامة المنشورة، تظل هي المشكلة الحقيقية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم!

هناك مسؤول مخلص شريف منفتح ومتفاعل مع الناس، بصورة مباشرة، أو قد يستعين بالمكتب الإعلامي لكي يعلم ما يدور في دائرته وحولها وخارجها،ومن ثم يحرص على متابعة وسائل النشر التقليدية والإكترونية، ومعالجة مشاكل الناس وتخفيف معاناتهم!

نموذج آخر مختلف تماماً من المسؤولين الذين وضعتهم المحاصصة اللعينة في مناصب أكبر من حجمهم بكثير،فلوثهم الفساد، وأصابهم الجمود الإداري، فأصبحوا يعانون من تيبس المشاعر الإنسانية، لذا نجدهم يتخندقون في مكاتبهم، ويتمترسون وراء بوابات محكمة،خشية اجتياح عواصف الشارع لكراسيهم المتداعية!

أغلب أزمات السياسة تعود إلى فشل في الاتصال والتواصل،وبخاصة في ظل هيمنة الشارع الإلكتروني الذي لم يقدر خطورته الكثير من السياسيين وتجاهلوا ضجيجه فأصبحوا خارج التغطية، وهناك من عرف اللعبة منذ البداية وركب موجات الطوفان!

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