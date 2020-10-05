مدرب الزوراء: بدأنا من الصفر والإعداد للموسم الجديد لن يكون مثالياً

2020/10/05 | 15:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد مدرب فريق الكرة بنادي الزوراء، باسم قاسم، ان الفريق بدأ اعداده من الصفر بعد توقف دام لاكثر من 6 اشهر.

وقال قاسم لـ /المعلومة/ إن “الفريق بدأ اعداده من نقطة الصفر بعد توقف دام 6 اشهر بسبب جائحة كورونا، ونحن نتدرب يومياً لنحاول الوصول الى الجاهزية المطلوبة”.

وأضاف ان “الاعداد للموسم الجديد لن يكون مثالياً، نعم نتدرب بشكل مكثف لكن الاعداد لن يكون بالشكل المطلوب بسبب ضيق الوقت وبالتالي سنصل لموعد مباراتنا الأولى امام الشرطة ونحن لسنا بأفضل الأحوال”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري.



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