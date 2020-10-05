فيديو.. تفاصيل تحول حفل عمر كمال وحسن شاكوش ووديع الشيخ بلبنان لمشاجرة بالأسلحة

2020/10/05 | 15:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شهد حفل مطربى المهرجانات الشعبية ، حسن شاكوش و عمر كمال ، والمطرب اللبناني وديع الشيخ ، و الذى أقيم فى لبنان مساء الخميس، أحداث شغب ومشاجرات بالأسلحة بين جمهور الحفل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لما حدث ، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة مع تكسير […]

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