عاجل | تصريحات ملا طلال حول نتائج اجتماع مجلس الوزراء

2020/10/05 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– ملا طلال : مجلس الوزراء وافق على استثناء عقود التراخيص الخاصة بذي قار.

– ملا طلال : مجلس الوزراء وافق على السير باجراءات التعاقد بمطار الناصرية.

– ملا طلال : وزارة التخطيط تدرج انشاء شوارع ريسة ورابطة في ذي قار.

– ملا طلال : مجلس الوزراء وجه بالاسراع في انجاز المدينة الصناعية ومصفى ذي قار.

– ملا طلال : مجلس الوزراء يوافق على انشاء صندوق اعمار محافظة ذي قار.

– ملا طلال : مجلس الوزراء يوافق على اكمال المستشفى التركي في.

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