2020/10/05 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، الاثنين، إن البلاد حظرت الطيران فوق سد النهضة الجديد المقام لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة وتتحدث عن الأسباب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة وتتحدث عن الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).