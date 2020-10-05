الحل بالورقة البيضاء.. خبير اقتصادي يكشف عن وصفة علاج الأزمة المالية في العراق

2020/10/05 | 16:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، الاثنين، عن الحلول الحقيقية لإخراج العراق من الأزمة المالية التي يعيشها.

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