شاهد.. اعترافات عصابة متخصصة بتسليب وسرقة محال الصيرفة

2020/10/05 | 16:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة البصرة، الإطاحة بعصابة متخصصة بتسليب وسرقة أصحاب محال الصيرفة في المحافظة.

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