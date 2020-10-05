خبير اقتصادي: تأخير صرف الرواتب خطوة حكومية نحو التخفيض

2020/10/05 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، تأخير صرف رواتب الموظفين بانها خطوة حكومية مقصود لغرض خفض رواتب الموظفين دون اعتراض.

وقال المرسومي لـ/المعلومة/ ان “خطوة تأخير الرواتب من قبل الحكومة لم تكن وليدة صدفة وانما مقصودة وتحمل عدة تفسيرات”.

واضاف ان “الخيار الاقرب الذي تخطط له الحكومة هو دمج راتبين معا وتوزيعهما ومن ثم وضع الموظفين امام خيار تقليل الرواتب او القبول بتأخيرها”.

واوضح المرسومي ان “تقديم الحكومة طلبين للاقتراض ليس اعتباطا وانما ضمن خطط مرسومة لإيهام ورسم صورة مؤكدة بوجود ازمة مالية كبيرة”.انتهى25و

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