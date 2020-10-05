2020/10/05 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خاص للتغيير: الفياض أمر بانسحاب لواء حشد الشبك من وسط سهل نينوى لمسافة 5 كم

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