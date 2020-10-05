عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح وممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت يبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة

2020/10/05 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس الجمهورية برهم صالح وممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت يبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

– برهم صالح يؤكد على أهمية توفير أقصى درجات النزاهة في الانتخابات المقبلة.

– برهم صالح يجدد تأكيده على ضرورة أن تحظى الانتخابات المقبلة بإشراف ورقابة أممية.

– برهم صالح: قانون الانتخابات يجب أن يكون منصفا وشاملا من دون تأثيرات أو ضغوط.

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