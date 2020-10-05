عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: عملنا على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية ومكافحة الفساد داخلها

2020/10/05 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: عملنا على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية ومكافحة الفساد داخلها.

– الكاظمي يجتمع بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار.

– رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي عددا من المحاضرين المجانيين المتظاهرين في ذي قار.

– الكاظمي من الناصرية: عازمون على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة.

– الكاظمي: مجلس الخدمة الاتحادي يعول عليه في حل مشاكل التعيينات.

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