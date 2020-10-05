"كرة نار" بين الحكومة والبرلمان.. كيف ستنتهي أزمة رواتب الموظفين؟

2020/10/05 | 16:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتمضي أزمة الرواتب في نفق مظلم وتخطو نحو التعقيد، لتتحول إلى "كرة من نار" تتبادل أطراف السلطتين التشريعية والتنفيذية تقاذفها، أمام أنظار ملايين الأسر التي يعيلها الموظفون.

تواجه البلاد أزمة مالية غير مسبوقة بدأت تنعكس فعليًا على الشارع بتأخر رواتب الموظفين

ويرفض البرلمان حتى الآن، ممثلاً بالجنة المالية، منح ضوء أخضر للحكومة للاقتراض مجددًا، حيث يشترط إيفاء وزارة المالية بتعهدها المتعلق بورقة الإصلاح الاقتصادي، لكن إيقاف رواتب الموظفين ربما يجبرها على التنازل، وهو ما يسعى إليه الوزير علي علاوي، الذي رجح أن تمتد الأزمة إلى أسابيع.

الرواتب بحوزة الحكومة!

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح، إن "الحكومة تستطيع صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي، إذا اتجهت إلى الودائع المالية أو أخذ مبالغ لتأمين العجز المالي من موارد البنك المركزي والمصارف المحلية الأخرى"، مبينًا أن في رصيد الحكومة من إيرادات النفط للشهر الماضي يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، ويصل إلى 3 مليارات مع اختساب العوائد غير النفطية، وهو مبلغ كاف لتغطية العجز المتعلق بمستحقات الموظفين، فيما أشار إلى أن "البنك المركزي أبدى استعداده لاقراض الحكومة وسد العجز المالي في رواتب الموظفين".

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وكان البنك المركزي العراقي قد أكد في بيان سابق، أن رصيد وزارة المالية يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول والأشهر اللاحقة.

إحراج البرلمان..



غضب وتحذير!

وعلى الرغم من ذلك، رهن وزير المالية علي علاوي إطلاق مستحقات الموظفين بإقرار قانون الاقتراض، ما أثار غضب اللجنة، لتبدأ حلقة جديدة من السجال مع الحكومة.

وعدت اللجنة في بيان لها صدر الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر، موقف الوزير "تنصلاً عن المسؤولية" ومحاولة لـ "إحراج" مجلس النواب.

واتهمت اللجنة، وزارة المالية بالإخلال بتعهدها حول ورقة الإصلاح "وكأن عملها يقتصر على الاقتراض"، محذرة من "إفلاس العراق في حال استمر الاقتراض للأشهر الستة المقبلة"، فيما وجهت أسئلة حول خطة الوزارة لمواجهة الأزمة واحتمال تراجع أسعار النفط.

يرفض البرلمان تمرير قانون الاقتراض دون تقديم ورقة إصلاحات من قبل الحكومة وسط تحذيرات من الإفلاس

وقالت اللجنة، "للأسف نرى أن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للتهلكة قريبًا متمثلة بإفلاس البلاد والذي ستتحمل نتائجه الأجيال، أو إحراح البرلمان بتصريحات تحاول خلط الأوراق"، مؤكدة أن "مسألة الرواتب هي من الواجبات الحكومية البحتة و من صلب التزاماتها أمام شعبها، وأي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها".

أزمة تاريخية!

وتواجه البلاد أشد أزمة مالية في تاريخها كما يقول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مع خيارات محدودة في ظل الالتزامات المفروضة على العراق في ما يتعلق بتصدير النفط، وشلل القطاعات الأخرى التي يكبلها الفساد والروتين.





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3 قضايا "جدلية" خلال أسبوع

ويرجح مختصون، أن تستمر الأزمة حتى موعد رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، على أن تدفع الحكومة حينها مستحقات الموظفين لشهرين، وهو رأي ذهب إليه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، مؤكدًا أن ذلك يمثل "حالة جديدة لم تشهدها الدولة العراقية الحديثة".

"الورقة البيضاء"..



موازنة البرامج

ولا يبدو سبيل الخروج من الأزمة متيسرًا في ظل "الاستيلاء على الدولة"، على حد تعبير وزير المالية علي علاوي، فيما تعد الحكومة بخطوات "إصلاحية جذرية" على مرحلتين.

وتقول مصادر حكومية، إن "الورقة الإصلاحية قد اكتملت وستعرض أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال هذا الأسبوع وبعدها على مجلس النواب"، مشيرة في حديث لـ"الترا عراق"، إلى أن "الإصلاحات التي تضمنتها الورقة، شملت حلولاً جذرية لإنقاذ البلد تدريجيًا".

فيما يؤكد وزير المالية، أن "وزارته تخطط للانتقال إلى موازنة البرامج عام ونصف، مع عدم إمكانية تطبيقها في الوقت الراهن نظرًا لضعف إيرادات الضرائب، وعدم تقبلها من المواطنين في ظل غياب الخدمات".

تؤكد الحكومة جديتها في اتخاذ خطوات "إصلاحية جذرية" لكن بشكل تدريجي

ويقول علاوي في تصريح، إن هناك "استيلاءً على الدولة من جميع الأطراف ذات الشأن والتأثير على القرار، والإصلاح يتطلب إخضاع الدولة لضوابط مهنية وسبل عمل تختلف تمامًا، ما يتطلب جهاز حكومي مستقل تمامًا، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحاضر".

قلق من تخفيض الرواتب!

ويعيش الموظفون، والذين يمثلون مصدر دخل تعتمد عليه غالبية الأسر في أنحاء البلاد، قلقًا بالغًا، في ظل تداول معلومات عن مقترح لتخفيض الرواتب، لكن اللجنة المالية نفت ذلك على لسان النائب مثنى السامرائي.

وحمل السامرائي في تصريح، الحكومة مسؤولية تأخر الرواتب، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم مسودة قانون اقتراض جديد حتى الآن، كما أنها لم تقدم ورقتها الإصلاحية، فيما بيّن أن وزارة المالية تحاول الحصول على قرض بقيمة 27 مليار دولار.

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