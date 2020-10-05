سي أن أن : ترامب استخدم مرض خصومه كسلاح سياسي في الانتخابات

2020/10/05 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاثنين ، ان ترامب كان دائما يستخدم مرض خصومه كسلاح سياسي للسخرية منهم وتبيان عدم كفائتهم لتولي المسؤولية فماذا سيفعل الان وقد اصيب هو نفسه بالمرض ؟ .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب كان يسخر علانية من هيلاري كلنتون لاصابتها بالتهاب رئوي عام 2016 قائلا ” هذه امرأة ، من المفترض أن تقاتل وتدير كل هذه الأشياء المختلفة في حين لا يمكنها أن تصل إلى مسافة 15 قدمًا من سيارتها دون ان تطلب استراحة ” في اشارة الى مرضها .

واضاف ان ” نتمنى جميعًا للرئيس ولكل مصاب بفايروس كورونا الشفاء العاجل لكن هذا تطور كوميدي ، لأن ترامب استخدم سياسة المرض في هذه الحملة وآخرها في محاولة لإثارة شائعات بأن خصومه الديمقراطيين كانوا مرضى بشكل خطير”.

وتابع أن ” ترامب حاول استخدام نفس السلاح ضد منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن في حملته عام 2020 و إثارة أسئلة حول اللياقة العقلية لبايدن في الخطابات والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه الحيلة قد فشلت حتى الآن هذا العام ، الأمر الذي أجبر الرئيس على الادعاء بشكل لا أساس له أن بايدن يأخذ حبوبًا لتحسين الأداء للتغلب عليه في المناقشات”.

واشار التقرير الى ان كانت اللياقة والصحة الجسدية والعقلية من مقومات الرئيس وصاحب المسؤولية الرئيسية بحسب رأي ترامب فما الذي سيفعله الان وقد اصيب هو نفسه بالمرض ويرقد الان في المستشفى ، على الرغم من ان الديمقراطيين لم يسخروا منه كما فعل بل اعتبروا انه ليس من اللياقة مهاجمة الخصم السياسي وهو يمر بحالة غير صحية وامتنع بايدن عن التعليق على ذلك.



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