حالات الشفاء تكتسح الاصابات بكورونا في العراق ..وكربلاء تسجل 120 اصابة جديدة

2020/10/05 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

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تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

اليومي لجائحة فيروس كورونا بحسب ما

أعلنته وزارة الصحة والبيئة اليوم

الإثنين 5 تشرين الأول 2020.حيث بينت

الوزارة ان حالات الشفاء بلغت اليوم

الاثنين اكثر من 4600

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