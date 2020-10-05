كردستان يسجل ارتفاعاً كبيراً بإصابات كورونا… يتجاوز 51 الفاً في 7 اشهر

2020/10/05 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسجيل 21 وفاة و829 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: 337 اصابة في اربيل ، 84 في السليمانية، 29 في ادارة كرميان، 352 في دهوك، 27 في حلبجة.

وأكد البيان تسجيل 382 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 21 وفاة توزعت كالتالي: 7 في اربيل ، 8 في السليمانية، 6 في دهوك.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 51077 اصابة، شفي منها 32378، فيما توفي حتى الآن 1847 شخصا.

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