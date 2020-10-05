صالح وبلاسخارت يؤكدان ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي منصف

2020/10/05 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي منصف ، يعكس الإرادة الحرة الحقيقية للمواطنين.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): ان صالح "استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ، مؤكدا ضرورة توفير أقصى درجات النزاهة في الانتخابات المقبلة لتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.

وجرى خلال اللقاء حسب البيان ، التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحلها، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب.

وأضاف البيان ان "الجانبين اكدا ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي منصف واشمل، يعكس الإرادة الحرة في الانتخاب، من دون تأثيرات او ضغوط من أي نوع، لضمان ان تكون مخرجات الانتخابات ممثلة للإرادة الحقيقية لجميع المواطنين.

وشدد اللقاء على أهمية دعم المشروع الوطني العراقي في ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها، وحماية البعثات الدبلوماسية، ومنع الارهاب والأعمال الخارجة عن القانون.

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