خارجية إيران تسمي جهة وتحملها مسؤولية الإغتيالات في العراق

2020/10/05 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

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حملت الخارجية الإيرانية ، الاثنين 5-10-2020، الولايات المتحدة مسؤولية الاغتيالات في العراق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الاغتيالات الجبانة في العراق وعليها تحمل مسؤوليتها".

واضاف إن "بلاده لا تسامح ولا تنسى اغتيال الشهيد قاسم سليماني"، مشيراً إلى أن "المسؤولين لدينا قالوا إننا لسنا أهل تهديد بل أهل عمل".

وزار وزير خارجية العراق فؤاد حسين، إيران الأسبوع الماضي، والتقى وزير الخارجية الإيراني الذي أكد على "دعم إيران للعملية السياسية في العراق".

وفي 14 أيلول الماضي، أعلن احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن التوصل لخيوط مهمة بخصوص قضيتي اغتيال هشام الهاشمي ونشطاء البصرة.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، إن "طرح اية معلومة بخصوص اغتيال هشام الهاشمي وشهداء البصرة قد يعرقل سير التحقيقات وتم تحديد بعض الأشخاص المتورطين وهناك تعقيد أكبر والقضية متابعة من قبل اهم الأجهزة الأمنية في البلد"، كاشفا عن "قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين".

وتابع ملا طلال، "قريبا قد تسمعون عن الاطاحة بأسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد".

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