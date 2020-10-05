مسؤول امريكي يحذّر من أي محاولة لاستغلال وضع ترامب الصحي

2020/10/05 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض من أي محاولة من قبل خصوم الولايات المتحدة للاستفادة من وضع الرئيس دونالد ترامب للتدخل والمعلومات المضللة.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، روبرت أوبراين، في برنامج على قناة “سي بي إس” الأمريكية، إن السيد ترامب لا يزال في منصبه وأن أي محاولة من قبل الخصوم للحصول على ميزة ستكون خطأ من “حجم الخطورة”، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأضاف “أعتقد أن خصومنا يعرفون أن حكومة الولايات المتحدة ثابتة في يدها وأننا نحمي الشعب الأمريكي”.

وتابع ، إن التنبيهات الأمريكية لم ترفع ولم يكن هناك توقع بأن منافسين مثل كوريا الشمالية وإيران والصين وروسيا من المحتمل أن تشكل تهديدًا جديدًا.

واكد ان “أي محاولة من قبل خصم للاستفادة من حقيقة أن الرئيس قد تم تشخيصه بفيروس كورونا سيكون خطأً فادحًا… لا أتوقع أن ترتكب أي دولة هذا الخطأ”.

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