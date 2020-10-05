العبدربه: السلاح المنفلت بيد الفصائل أشد خطورة من سلاح العشائر

2020/10/05 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب السابق عن محافظة نينوى محمد العبد ربه، عن المخاطر التي يمثلها السلاح المنفلت بيد بعض الفصائل المسلحة على امن واستقرار البلاد.

العبد ربه أكد في تصريح، ان الخطورة الحقيقة في السلاح المنفلت تكمن في امتلاكها من قبل بعض الفصائل التي تدين بالولاء للخارج على حد تعبيره، وهو ما يمثل خطورة أكبر من الاسلحة التي بحوزة بعض المواطنين او العشائر، لافتا الى ان سيطرة الحكومة على سلاح العشائر سيكون سهل نسبياً ويمكن ان يحدث بالتفاهم والاتفاق مع شيوخ العشائر، لكن السيطرة على اسلحة الفصائل صعب جداً على الدولة بسبب عدم القدرة على التناغم معها او تحديها ومواجهتهم بالوقت الحالي.

وأضاف العبد ربه ان تلك الفصائل تمتلك اسلحة تفوق في بعض الحالات أسلحة القوات الامنية في بعض المناطق، وان بعضها تتقاضى الرواتب من الدولة، ولكنها تعمل على محاربتها ومحاربة دول اخرى على الاراضي العراقية، تنفيذاً لأجندات خارجية.

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