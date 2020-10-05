أحلاهما مُرّ.. أزمة الرواتب تضع العراق بين خيارين!

2020/10/05 | 16:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ينتظر العراقي عبد الكريم جعفر، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، راتبه الحكومي منذ نحو 50 يوما، ولا يدري حتى الآن الموعد الذي سيستلمه فيه، لكنه علم، الأحد، أن مشغل مولد الكهرباء التي يعتمد عليه لتوفير الطاقة في منزله، سيقطع الخدمة في الليل بسبب تأخر دفع الاشتراك الشهري.

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