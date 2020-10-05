2020/10/05 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الاتحادي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاجهزة الامنية الى التعامل المهني مع المتظاهرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين 5/10/2020، بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، فقد شدد الكاظمي خلال الاجتماع على رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارت الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية، داعيا الى ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز الأمن في عموم أنحاء المحافظة.

كما دعا الأجهزة الأمنية الى التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادىء حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وفي الوقت نفسه شدد على رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).