رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير أقصى درجات النزاهة في الانتخابات المقبلة

2020/10/05 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 5 تشرين الأول 2020، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحلها، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي منصف وأشمل، يعكس الإرادة الحرة في الانتخاب، من دون تأثيرات او ضغوط من أي نوع، لضمان ان تكون مخرجات الانتخابات ممثلة للإرادة الحقيقية لجميع المواطنين.

وشدد اللقاء على أهمية دعم المشروع الوطني العراقي في ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها، وحماية البعثات الدبلوماسية، ومنع الارهاب والأعمال الخارجة عن القانون.

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