ملا طلال يعلن قرارات مجلس الوزراء الخاصة في ذي قار

2020/10/05 | 16:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأثنين، اصدار مجلس الوزراء عددا من القرارات في جلسته المنعقدة بمحافظة ذي قار.

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (5 تشرين الأول 2020)، ان "مجلس الوزراء اصدر عددا من القرارات تخص محافظة ذي قار، تمثلت بقيام وزارة النفط بتخصيص 500 مليون دينار لمركز القلب وتخويل المحافظ صلاحية توزيع الاراضي".

وأضاف ملا طلال، ان "مجلس الوزراء وافق على استثناء عقود التراخيص الخاصة بذي قار"، مؤكدا ان المجلس وافق على السير باجراءات التعاقد بمطار الناصرية وادراج وزارة التخطيط انشاء شوارع رئيسة ورابطة في المحافظة".

ووجه مجلس الوزراء بالاسراع في انجاز المدينة الصناعية ومصفى ذي قار، وأعلن الموافقة على انشاء صندوق اعمار المحافظة وإكمال المستشفى التركي بالمدينة.

وعقد مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الاثنين، جلسة استثنائية في محافظة ذي قار، وجه خلالها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الوزراء ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ان مجلس الوزراء بدأ بعقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بمحافظة ذي قار، حيث أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال الجلسة ان "الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها".

وتابع الكاظمي، بحسب البيان، أن "الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل"، مبينا ان " وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها ".

وأشار البيان إلى ان "الكاظمي، أجرى جولة في عدد من مناطق ذي قار، اطلع خلالها على الواقع الخدمي والأمني فيها، وبحث سبل معالجة المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية فيها.

كما أجرى الكاظمي، زيارة الى جسر الزيتون ( الشهداء)، وقرأ سورة الفاتحة على أرواح "شهداء تظاهرات تشرين"، والتقى بجمع من المواطنين واستمع الى مشاكلهم ووعد بمتابعتها.

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