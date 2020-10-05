بأكثر من 30 الف عقار… العراقيون بصدارة قائمة شراء الاملاك في تركيا

2020/10/05 | 16:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، أن العراقيين تصدروا قائمة مواطني الدول الاكثر شراء للعقارات بالبلاد خلال 5 اعوام الماضية.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن “العراقيين تصدروا باقي الدول الاكثر شراء للعقارات في تركيا ما بين ايلول عام 2015 واب 2020، وبواقع 30 الف و209 عقارا”.

وأضافت أن “الايرانيين جاؤا بالمرتبة الثانية وبواقع 15 الف و83 عقاراً وثم جاء السعوديون ثالثاً وبواقع 13 الف و296 عقاراً، ومن ثم جاء الروس رابعاً بواقع 11 الف و228 عقاراً ومن ثم جاء الكويتيون بواقع 10 الاف و137 عقاراً”.

وأشارت إلى أن “إسطنبول جاءت في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع مليون و199 ألفاً و715 خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ 720 ألفاً و124، ثم ولاية إزمير بـ 412 ألفاً و588، وأنطاليا 313 ألفاً و735، وبورصة 265 ألفاً و715”.

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