ترامب يروج لحملته الانتخابية من المستشفى!

2020/10/05 | 16:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالحه.

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