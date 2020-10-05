لقاحات روسية تدخل معركة اثبات الفعالية

2020/10/05 | 16:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} تستعد لدخول السوق، ثلاثة لقاحات روسية، كل منها يثير إنتاج الأجسام المضادة الواقية من المرض بطريقته الخاصة.

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