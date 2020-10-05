2020/10/05 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت تقارير بريطانية أن العراق يتأرجح بين مواجهة الجائحة بالطرق المتبعة عالمياً، أو الاستمرار بالتعايش معها كواقعة لا يستطيع التغلب عليها مع عدم تقبل المجتمع لاسيما العشائري منه الالتزام بالتدابير الوقائية.

وذكرت مجلة ذا إيكونوميست في تقرير لها أن معظم الأنظمة العربية فرضت قرارات صارمة تحت طائلة مخالفات لمن لا يلتزم بالتعليمات الصحيّة، إلا أنّ الحكومة العراقية لم تستطع فرض التباعد الاجتماعي أو حتى الإجبار على ارتداء الكمامات.

وحذر التقرير من ان خطر الإصابة بالفيروس قد يرتفع، يوم السابع من تشرين الاول أكتوبر الحالي، بسبب الزيارة الأربعينية مشيرا الى ان السلطات الرسمية لم تستطع منعهم المضي قدماً من أداء مراسم الزيارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير بريطاني: الحكومة العراقية لم تستطع منع الزيارة الأربعينية وإصابات كورونا سترتفع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير بريطاني: الحكومة العراقية لم تستطع منع الزيارة الأربعينية وإصابات كورونا سترتفع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).