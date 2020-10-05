2020/10/05 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية في ذي قار، بحضور وزير الداخلية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: ان “الكاظمي، أكد على أنه عمل ومنذ تسنم مهامه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والامنية في ذي قار..الكاظمي: يدعو الى التعامل المهني مع المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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