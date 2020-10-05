2020/10/05 | 16:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريقفز العراق سريعًا في قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات بالفيروس القاتل حول العالم، بحصيلة بلغت نحو 383 ألف إصابة وعدد ضحايا اقترب من 10 آلاف.

حل العراق في المرتبة الـ 14 في قائمة أكثر الدول تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر، تسجيل أكثر من 3800 إصابة جديدة و65 حالة وفاة، مقابل 4676 حالة تماثل للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، من دخول العراق مرحلة "التفشي المجتمعي" وصولاً إلى مرحلة "الوباء الكامل" بسبب تجاهل الكثيرين لتعليمات التباعد الاجتماعي.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر، إن "الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين".

اقرأ/ي أيضًا: الصحة العراقية تعلق على تحذير مقلق من المنظمة العالمية حول أزمة الجائحة

وحذر إسماعيل، من "تزيد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية".

وسجل العراق، حتى الآن، أكثر من 382 ألف حالة إصابة بالفيروس، مما يضعه في المرتبة 14 عالميًا، والمرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد الإصابات، متقدما بمرتبة عربية واحدة على السعودية، السادسة عشر عالميًا والتي سجلت نحو337 ألف إصابة، ونحو نصف الوفيات التي سجلها العراق بالفيروس، بعدد 4875 حالة.

ويبتعد العراق مرتبتين فقط عن إيران التي بلغت حصيلة الإصابات فيها أكثر من 475 ألف إصابة وتجاوز عدّاد الضحايا هناك حاجز 27 ألف حالة وفاة.

اقرأ/ي أيضًا:

حراك "غريب" في الموقف الوبائي..



محافظات تزحف تدريجيًا لقمة وفيات كورونا

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كورونا" يفتك.. العراق في صدارة الدول العربية الموبوءة والـ 14 عالميًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كورونا" يفتك.. العراق في صدارة الدول العربية الموبوءة والـ 14 عالميًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).