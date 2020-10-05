ديالى تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس

2020/10/05 | 17:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين.

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