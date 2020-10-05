رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة حماية البنايات الحكومية والبعثات الدبلوماسية

2020/10/05 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، إن المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي لا تزال مستمرة ويجب مواصلة الجهد الأمني للقضاء عليه وتحقيق الاستقرار الأمني، مؤكدا على أهمية حماية المراكز والبنايات الحكومية والبعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون والتصدي للخارجين عنه، مشددا على تعزيز قدرات القوات الأمنية والتعاون بين قوات الجيش والحشد الشعبي وقوات البيشمركة.

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