2020/10/05 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن رئيس نادي الصناعات الكهربائية، علي خلف، ان النادي تعاقد مع شركة اسبانية لتجهيز قمصان الفريق في الموسم المقبل.

وقال خلف لـ /المعلومة/ إن “اليوم الاثنين، شهد توقيع عقد تجهيز نادي الصناعات الكهربائية مع شركة جوما الإسبانية للتجهيزات الرياضية في مقر النادي”.

وأوضح أن “العقد تم عن طريق شركة برستيج المتحدة وكيل الشركة الحصري في العراق حيث ستكون علامة جوما حاضرة في الدوري الممتاز العراقي من خلال فريق الصناعات و بتجهيز من قبل الوكيل الحصري شركة برستيج المتحدة”.

يذكر ان اغلب اندية الدوري الممتاز، لجات الى التعاقد مع شركات عالمية لتجهيز قمصانها ابتداءً من الموسم الحالي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً… شركة اسبانية تجهز قمصان نادي الصناعات الكهربائية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً… شركة اسبانية تجهز قمصان نادي الصناعات الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).