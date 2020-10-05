2020/10/05 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر امني، اليوم الاثنين، اصابة مواطن بانفجار دراجة مفخخة في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “دراجة هوائية انفجرت مقابل مأكولات الشام في شارع ٤٠ في مدينة الفلوجة”.وأوضح، ان “الانفجار ادى الى اصابة شخص واحد بجروح بسيطة”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة مدني بجروح في انفجار دراجة مفخخة بالفلوجة المركز الخبري الوطني.

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