2020/10/05 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، جلسة استثنائية عقدت في محافظة ذي قار، وخصصت لمناقشة الواقع الخدمي والمعيشي للمحافظة والنهوض به، وصدرت عدة قرارات بصدد ذلك.وأكد الكاظمي في مستهل الجلسة على أحقية محافظة ذي قار بالمزيد من الرعاية والاهتمام، كونها من المحافظات المضحية وتعرضت للتهميش، ويجب أن يكون لها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية في محافظة ذي قار المركز الخبري الوطني.

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